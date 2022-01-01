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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:31

Re: Ідея Банк

demichh написав:Теперь в последний день месяца снимаем 5 тыс. с банкомата идеи
Відшукати такий банкомат - непроста задача
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:44

  Alien написав:Власне новина тут https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.

С 05.02.23 для всех снятие платное 2%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:45

Re: Ідея Банк

На намір зняти кошти з вайт+ (МК) у Приватівському банкоматі і мені намалювало л додаткову комісію 150 грн. Хто може пояснити? Вже немає безкомісійного зняття по мастеру чи Приват нахабніє?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 04:52

Re: Ідея Банк

Чи є тут можливість відкрити конвертаційний депозит онлайн без відвідень відділення?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 05:06

  Alexey_k9 написав:Чи є тут можливість відкрити конвертаційний депозит онлайн без відвідень відділення?

Немає сенсу допитуватися по різних гілках, якщо уся інформація уже акумульована в одному місці https://mustbe.ml/tables/club100k
klug
 
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