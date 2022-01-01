Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:31
demichh написав:Теперь в последний день месяца снимаем 5 тыс. с банкомата идеи
Відшукати такий банкомат - непроста задача
2XL
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:44
Alien написав:
Власне новина тут
https://ideabank.ua/uk/news/do-uvahy-kl ... tkoyu-card
Суть у тому що з 5 сiчня 2023 за переказ коштiв (як кредитних так i власних) банк тепер братиме 1% (було безкоштовно). Зняття готiвки за рахунок кредитних до 5000 грн. на мiсяць лишиться безкоштовним, але починаючи з 5000,01 банк братиме той самий 1%. Зняття готiвки за власнi кошти не залежно вiд суми - 1%. Шара так би мовити - закiнчується.
С 05.02.23 для всех снятие платное 2%
Bosstone
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Додано: Чет 26 січ, 2023 15:45
На намір зняти кошти з вайт+ (МК) у Приватівському банкоматі і мені намалювало л додаткову комісію 150 грн. Хто може пояснити? Вже немає безкомісійного зняття по мастеру чи Приват нахабніє?
2XL
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Додано: Пон 30 січ, 2023 04:52
Чи є тут можливість відкрити конвертаційний депозит онлайн без відвідень відділення?
Alexey_k9
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Додано: Пон 30 січ, 2023 05:06
Alexey_k9 написав:
Чи є тут можливість відкрити конвертаційний депозит онлайн без відвідень відділення?
Немає сенсу допитуватися по різних гілках, якщо уся інформація уже акумульована в одному місці
https://mustbe.ml/tables/club100k
klug
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:20
Alexey_k9 написав:
Чи є тут можливість відкрити конвертаційний депозит онлайн без відвідень відділення?
нема
как появится - имеет смысл посмотреть, но курс все равно дикий
cohan
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