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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:39
cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52
Кочевник написав:cohan
Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
Почему же? Прошлым летом продляла на ура. Но мне нафиг такое чудо не надо - сходил тогда в отделение за новой...
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