Додано: Вів 31 січ, 2023 22:26
Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.