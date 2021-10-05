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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:39

cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
Кочевник
 
Повідомлень: 2285
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Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52

  Кочевник написав:cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.

Почему же? Прошлым летом продляла на ура. Но мне нафиг такое чудо не надо - сходил тогда в отделение за новой...
Vorlon
 
Повідомлень: 10464
З нами з: 14.06.13
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:26

Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.
klug
 
Повідомлень: 7908
З нами з: 18.08.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:02

  klug написав:Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.

Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем
sens
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Повідомлень: 13119
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:12

  sens написав:
  klug написав:Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.

Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем

тобто клієнти це проблеми :lol:
greenozon
 
Повідомлень: 14644
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
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