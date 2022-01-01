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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:39
cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52
Кочевник написав:cohan
Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
Почему же? Прошлым летом продляла на ура. Но мне нафиг такое чудо не надо - сходил тогда в отделение за новой...
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Vorlon
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Додано: Вів 31 січ, 2023 22:26
Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.
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klug
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:02
klug написав:
Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.
Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем
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sens
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:12
sens написав: klug написав:
Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.
Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем
тобто клієнти це проблеми
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greenozon
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:32
Так, карткові клієнти - це проблеми. Кури сидять у відділеннях і за телефоном впарюють кредити готівкою. Відповідно в цей час нікого не обслуговують.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:30
Банка абсолютно не клієнтоорієнтована у складні часи.
Дію протермінованих карт не продовжили як інші банки. Віртуалку без походу до відділення теж не відкривають. При першій можливості - на вихід.
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Alexey_k9
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Додано: Пон 27 лют, 2023 22:57
Alexey_k9 написав:
Банка абсолютно не клієнтоорієнтована у складні часи.
Дію протермінованих карт не продовжили як інші банки. Віртуалку без походу до відділення теж не відкривають. При першій можливості - на вихід.
за DCC шный кешбек можно любить
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cohan
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