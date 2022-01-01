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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:39

cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:52

  Кочевник написав:cohan Ідея особлива, нічого не продовжує. Якраз сьогодні перевипустив.

Почему же? Прошлым летом продляла на ура. Но мне нафиг такое чудо не надо - сходил тогда в отделение за новой...
Vorlon
 
Повідомлень: 10472
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Подякували: 1141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:26

Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:02

  klug написав:Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.

Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:12

  sens написав:
  klug написав:Мені у січні відділення відмовило перевипустити по строку картку, що закінчується у січні, аргументуючи тим, що вона ще дійсна. Пропонували або прийти у лютому, або, у якості поблажки, під кінець робочого дня 31.01. Не допоміг навіть дзвінок на ГЛ. Я вперше такий цирк бачу - зазвичай у останній місяць строку можна підійти у зручний час і вирішити питання. Тим більше, що я їх застав у рідкісний момент, коли: є світло, Інтернет, немає тривоги і вони сиділи били байдики.

Немає світла або повітряна і відділення віддихає від проблем

тобто клієнти це проблеми :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:32

Re: Ідея Банк

Так, карткові клієнти - це проблеми. Кури сидять у відділеннях і за телефоном впарюють кредити готівкою. Відповідно в цей час нікого не обслуговують.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:30

Re: Ідея Банк

Банка абсолютно не клієнтоорієнтована у складні часи.
Дію протермінованих карт не продовжили як інші банки. Віртуалку без походу до відділення теж не відкривають. При першій можливості - на вихід.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:57

  Alexey_k9 написав:Банка абсолютно не клієнтоорієнтована у складні часи.
Дію протермінованих карт не продовжили як інші банки. Віртуалку без походу до відділення теж не відкривають. При першій можливості - на вихід.

за DCC шный кешбек можно любить
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:52

  Alexey_k9 написав:Банка абсолютно не клієнтоорієнтована у складні часи.
Дію протермінованих карт не продовжили як інші банки. Віртуалку без походу до відділення теж не відкривають. При першій можливості - на вихід.

На сайті пишуть, що вітруалку можна оформити у ОБанк 2.0, не ясно, чи це лише для бублика з плюсом, чи для будь-якого. Другий місяць намагаюся там зареєструватися, щоб з'ясувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:30

Насколько помню, с депозитной карты DEBIT GREEN FUND DEP без комиссии можно только вытянуть чужой тянучкой.
А лимиты какие за раз /в сутки /в месяц ?
flysoulfly
 
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