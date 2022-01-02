Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
зашибісь, гарно що хоч у когось, наприклад, у Суркісів - бездоганна репутація.