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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Ідея Банк 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:55

Банк №1 за кількістю тупих дзвінків із впарювання. Половина чорного списку - телефони співробітників "Ідеї". Не допомагає нічого. Ставлюся до них, як до дощу чи вітру...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:49

Re: Ідея Банк

  Искатель написав:тупих дзвінків із впарювання.

о так ...))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:36

Re: Ідея Банк

Вчора було за сенс, сьогодні ідея:
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.
Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:43

  Ой+ написав:Вчора було за сенс, сьогодні ідея:
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.
Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
зашибісь,
гарно що хоч у когось, наприклад, у Суркісів - бездоганна репутація.
flysoulfly
 
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