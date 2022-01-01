Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
зашибісь, гарно що хоч у когось, наприклад, у Суркісів - бездоганна репутація.
Польський власник Ідея Банку втратив контроль над установою. "НБУ встановив пану Лєшеку Чарнецькі та емітенту строк для усунення порушення банківського законодавства в 1 рік з дати прийняття рішення», – заявили в Getin Holding. Під час заборони здійснення права голосу передається довіреній особі, призначеній Національним банком України. Ідея Банк має до 14 квітня подати на розгляд НБУ кандидатури довіреної особи.
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
зашибісь, гарно що хоч у когось, наприклад, у Суркісів - бездоганна репутація.
А по райфу вони теж таке приймуть чи не ризикнуть ?
Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать. Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. https://delo.ua/finance/nbu-timcasovo-z ... ka-413793/
зашибісь, гарно що хоч у когось, наприклад, у Суркісів - бездоганна репутація.