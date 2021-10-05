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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Ідея Банк 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 15:34

  Ой+ написав:


продаж карти призупинено

Взагалі то бланші різні є.
Але вигоди нема ні з якою :mrgreen:
  Искатель написав:Правильна відповідь: взагалі не користуватися цією кредиткою. Я от закрив.

Я також позакривав, особливо вразило, що ідея почікала в 0 КЛ на початку війни, коли ще і мав чималі депо там.

Аналогічно.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 09:01

До речі, не дивлячись на те, що закрив свою "Карт бланш онлайн" (в неї таке скорочення некрасиве англійською, що пишу повністю), Ідея продовжує дзвонити :)
Останнього разу кажу: "Раз подзвонили, підніміть мені ліміт на О.кард удвічі". Задали кілька запитань - і через 5 хвилин підняли. Але там хоч немає дурних комісій + дуже зручна дата погашення - 12е число.
А Карт бланші...відійшли в минуле. Думаю, так Ідея і задумувала.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 14:10

Ой+ користуюся карткою вже багато років, вперше зняли комісію
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 14:11

Ой+ яка ж тоді потреба в цій картці?
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 14:14

Arom ймовірно, кишмишу не дають - зменшив користування
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:47

Re: Ідея Банк

проходил мимо, глянул в смарте хороший курс приёма 37.7 так у них якобы нет денех на 100баксов - отстой...
чик
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