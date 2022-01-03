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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2023 20:54

Акція «Cash back 5-7%%»
Період проведення акції – проміжок часу з 24.11.2023р. до 27.11.2023р.
Картка міжнародної платіжної системи Masterсard
5% в точках продажу
7% в мережі
это за кредитные или за свои?
кл=0
flysoulfly
 
Повідомлень: 3777
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Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2023 21:32

  cohan написав:
  ramaz написав:Акція «Cash back 5-7%%»
Період проведення акції – проміжок часу з 24.11.2023р. до 27.11.2023р.
Картка міжнародної платіжної системи Masterсard
5% в точках продажу
7% в мережі інтернет
МСС:
«Ремонт та меблі» - 780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5072, 5074, 5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7394, 7641, 2842, 5065, 5718, 7217, 7349, 7692, 8911;
«Одяг та взуття» - 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5941, 5948, 5949, 7296, 5131, 5681, 7210, 7211, 7216, 7251;
«Техніка» - 4812, 5045, 5722, 5732, 5733, 5734, 5946, 5978, 7379, 5044, 5997, 7622, 7623, 7629, 7631, 7699;
«Маркетплейси» - 5300, 5310, 5311, 5262, 5399, 5964, 5969, 5999


жаль непонятна макс сумма, если 500 то такое себе, но вряд ли более 10000


якобы без ограничения по сумме кишмиша, но только за кредитные
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 11:00

Замовлення

Як в цьому місяці , щодо купівлі і зняття,хто в листопаді вже спробував?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 15:25

Re: Ідея Банк

sens написав:Як в цьому місяці , щодо купівлі і зняття,хто в листопаді вже спробував?
Все як завжди
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 21:00

  sens написав:Як в цьому місяці , щодо купівлі і зняття,хто в листопаді вже спробував?

Видали долари 2006р. зразу після купівлі в додатку.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 21:04

  sens написав:Як в цьому місяці , щодо купівлі і зняття,хто в листопаді вже спробував?
забирал гривной по курсу кассы, в кассе на бульваре Т.Шевченко 96й
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 23:46

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як в цьому місяці , щодо купівлі і зняття,хто в листопаді вже спробував?
забирал гривной по курсу кассы, в кассе на бульваре Т.Шевченко 96й

А где Идея на бульваре Т.Шевченко? Скорее всего на Большой Васильковской 15/2. Не люблю это отделение. Они ещё год назад рассказывали, что будут выдавать валюту только клиентам своего отделения. Вероятно о недельном заказе валюты тоже они вам рассказывали. Другие отделения попроще себя вели и ведут сейчас.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:38

  emeta написав:
  cohan написав:
  ramaz написав:Акція «Cash back 5-7%%»
Період проведення акції – проміжок часу з 24.11.2023р. до 27.11.2023р.
Картка міжнародної платіжної системи Masterсard
5% в точках продажу
7% в мережі інтернет
МСС:
«Ремонт та меблі» - 780, 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 5021, 5039, 5051, 5072, 5074, 5193, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5719, 7394, 7641, 2842, 5065, 5718, 7217, 7349, 7692, 8911;
«Одяг та взуття» - 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5941, 5948, 5949, 7296, 5131, 5681, 7210, 7211, 7216, 7251;
«Техніка» - 4812, 5045, 5722, 5732, 5733, 5734, 5946, 5978, 7379, 5044, 5997, 7622, 7623, 7629, 7631, 7699;
«Маркетплейси» - 5300, 5310, 5311, 5262, 5399, 5964, 5969, 5999


жаль непонятна макс сумма, если 500 то такое себе, но вряд ли более 10000


якобы без ограничения по сумме кишмиша, но только за кредитные


Де побачити чи нарахуютб кешбек за покупку?
Купівлю вже зробив, категорія одяг взуття, аксесуари.
Яка механіка киш миша
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