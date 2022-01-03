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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 17:51
idealstorm написав:ukr0014959
в умовах акції все написано
Супер, дякую за розгорнуту відповідь.
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ukr0014959
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