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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:51

  idealstorm написав:ukr0014959
в умовах акції все написано


Супер, дякую за розгорнуту відповідь.
ukr0014959
 
Повідомлень: 298
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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