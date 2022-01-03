Супер, дякую за розгорнуту відповідь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 17:51
Додано: Нед 26 лис, 2023 17:12
Re: Ідея Банк
Тут вам не Моня, Тася и пр. банки которые "визуализируют" начисление кэшбека - тут вы то что начислено увидете только в момент выплаты (таких банков не много но они есть).
Мне интересно другое - ви пишете про категории "одежа, обувь, аксесуары" - это вам так пишет приложение банка? Оно отнесло ваши покупки в такие категории. Я (вернее моя супруга) сколько не делала покупок с пятницы по сегодня (около десятка разных заказов - все в одежде, обуви и аксесуарах по сути - аппка о.банка по всем покупкам пишет категорию "Товары для дома" и лишь однажды "Еда и напитки" . Хотел уточнить на горячке, но те морозятся что МСС увидят лишь после проведения покупок по счету (хотя аппка как-то "Все для дома" уже определила). В общем я не против ошибиться но пока картина выглядит так, что ничего из десятка покупок на Али кешбек тут не обломится ибо идейка явно удачно подобрала для акции МСС, не включив что-то популярное ни в Меркетплейсы, ни в одежду/обувь. Ладно - расценю это как науку на будущее - проще было конечно получить чуть меньше оплатой тасиными кредитками - но Тася отвернула конскими курсами конвертации. Тут правда тоже блочат лишних 10%, но обещают, что когда суммы выйдут из блока - все вернется. А вот с кешбеком - боюсь окажется пролет.
Додано: Нед 26 лис, 2023 20:05
WallNutPen
в правилах Акции есть МСС,
в деталях операции в старом приложении я сразу вижу МСС.
Алик должен окешбечиться.
По идее, ничего не должно измениться.
Додано: Нед 26 лис, 2023 23:55
Re: Ідея Банк
Вот про энто не подумал. Новая приблуда о.банки МСС точно пока не показывает, а про старую я запамятовал. Сейчас проверил - действительно почти все МСС 5964 (лишь по разу мелькнули тоже меркетплейсовские 5310 и 5311). В общем спасибо вам добрый человек за подсказочку - действительно весь Алик наверняка окэшбечен будет потому как соответствует правилам акции. Я переживал напрасно.
Додано: Пон 27 лис, 2023 11:22
Re: Ідея Банк
З вайт+ якщо кошти перекинути зразу відсотки зніме, чи після проводки?
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:39
Re: Ідея Банк
выплатили по акции на BF 2023
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