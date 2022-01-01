Додано: Нед 26 лис, 2023 16:12

ukr0014959 написав: Де побачити чи нарахуютб кешбек за покупку?

Купівлю вже зробив, категорія одяг взуття, аксесуари.

Яка механіка киш миша Де побачити чи нарахуютб кешбек за покупку?Купівлю вже зробив, категорія одяг взуття, аксесуари.Яка механіка киш миша

Тут вам не Моня, Тася и пр. банки которые "визуализируют" начисление кэшбека - тут вы то что начислено увидете только в момент выплаты (таких банков не много но они есть).Мне интересно другое - ви пишете про категории "одежа, обувь, аксесуары" - это вам так пишет приложение банка? Оно отнесло ваши покупки в такие категории. Я (вернее моя супруга) сколько не делала покупок с пятницы по сегодня (около десятка разных заказов - все в одежде, обуви и аксесуарах по сути - аппка о.банка по всем покупкам пишет категорию "Товары для дома" и лишь однажды "Еда и напитки". Хотел уточнить на горячке, но те морозятся что МСС увидят лишь после проведения покупок по счету (хотя аппка как-то "Все для дома" уже определила). В общем я не против ошибиться но пока картина выглядит так, что ничего из десятка покупок на Али кешбек тут не обломится ибо идейка явно удачно подобрала для акции МСС, не включив что-то популярное ни в Меркетплейсы, ни в одежду/обувь. Ладно - расценю это как науку на будущее - проще было конечно получить чуть меньше оплатой тасиными кредитками - но Тася отвернула конскими курсами конвертации. Тут правда тоже блочат лишних 10%, но обещают, что когда суммы выйдут из блока - все вернется. А вот с кешбеком - боюсь окажется пролет.