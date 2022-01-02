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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960>

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Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 16:51

  idealstorm написав:ukr0014959
в умовах акції все написано


Супер, дякую за розгорнуту відповідь.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 16:12

Re: Ідея Банк

  ukr0014959 написав:Де побачити чи нарахуютб кешбек за покупку?
Купівлю вже зробив, категорія одяг взуття, аксесуари.
Яка механіка киш миша

Тут вам не Моня, Тася и пр. банки которые "визуализируют" начисление кэшбека - тут вы то что начислено увидете только в момент выплаты (таких банков не много но они есть).
Мне интересно другое - ви пишете про категории "одежа, обувь, аксесуары" - это вам так пишет приложение банка? Оно отнесло ваши покупки в такие категории. Я (вернее моя супруга) сколько не делала покупок с пятницы по сегодня (около десятка разных заказов - все в одежде, обуви и аксесуарах по сути - аппка о.банка по всем покупкам пишет категорию "Товары для дома" и лишь однажды "Еда и напитки" :(. Хотел уточнить на горячке, но те морозятся что МСС увидят лишь после проведения покупок по счету (хотя аппка как-то "Все для дома" уже определила). В общем я не против ошибиться но пока картина выглядит так, что ничего из десятка покупок на Али кешбек тут не обломится ибо идейка явно удачно подобрала для акции МСС, не включив что-то популярное ни в Меркетплейсы, ни в одежду/обувь. Ладно - расценю это как науку на будущее - проще было конечно получить чуть меньше оплатой тасиными кредитками - но Тася отвернула конскими курсами конвертации. Тут правда тоже блочат лишних 10%, но обещают, что когда суммы выйдут из блока - все вернется. А вот с кешбеком - боюсь окажется пролет. :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:05

WallNutPen
в правилах Акции есть МСС,
в деталях операции в старом приложении я сразу вижу МСС.
Алик должен окешбечиться.
По идее, ничего не должно измениться.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:55

Re: Ідея Банк

  idealstorm написав:в деталях операции в старом приложении я сразу вижу МСС.

Вот про энто не подумал. :( Новая приблуда о.банки МСС точно пока не показывает, а про старую я запамятовал. Сейчас проверил - действительно почти все МСС 5964 (лишь по разу мелькнули тоже меркетплейсовские 5310 и 5311). В общем спасибо вам добрый человек за подсказочку - действительно весь Алик наверняка окэшбечен будет потому как соответствует правилам акции. Я переживал напрасно.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:22

Re: Ідея Банк

З вайт+ якщо кошти перекинути зразу відсотки зніме, чи після проводки?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:39

Re: Ідея Банк

выплатили по акции на BF 2023
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 19:54

Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:04

  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:11

  WallNutPen написав:
  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).

В таком случае уже б отключили бы возможность онлайн обмена евро в приложении, как сделал Акорд, раз не могут или не хотят привозить наличку.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:25

  WallNutPen написав:
  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.

да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках
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