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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:35

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.

да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках

Интересно, какой доход от карусели имеет банк именно от частных клиентов покупающих валюту онлайн и сразу ее забирающие, плюс минус несколько дней на выдачу?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 279
З нами з: 06.12.19
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  #<1 ... 57585960
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