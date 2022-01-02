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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:35
flysoulfly написав: WallNutPen написав: mogicanin1986 написав:
Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?
надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.
да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках
Интересно, какой доход от карусели имеет банк именно от частных клиентов покупающих валюту онлайн и сразу ее забирающие, плюс минус несколько дней на выдачу?
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