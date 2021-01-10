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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:35

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.

да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках

Интересно, какой доход от карусели имеет банк именно от частных клиентов покупающих валюту онлайн и сразу ее забирающие, плюс минус несколько дней на выдачу?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 06:44

mogicanin1986 с самого начала карусели она была выгодна банкам именно за счёт курсовых разниц - они гарантировано могли купить валюту по курсу ниже чем продавали. Причем покупает валюту всегда именно банк юрлицо а не отделения - поэтому банку выгода как бы была гарантирована всегда (особенно когда НБУ держал фиксированный курс месяцами), а вот для отделений, особенно тем у которых премии зависят от "прибылей" все было как раз наоборот. Они с этих операций доходов не имеют, а расходы есть и не малые
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:16

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  mogicanin1986 написав:Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?

надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.

да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках


да віддають вони але довго, 7-8 днів чекати подекуди.
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