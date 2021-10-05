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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 22:35
flysoulfly написав: WallNutPen написав: mogicanin1986 написав:
Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?
надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.
да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках
Интересно, какой доход от карусели имеет банк именно от частных клиентов покупающих валюту онлайн и сразу ее забирающие, плюс минус несколько дней на выдачу?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 06:44
mogicanin1986 с самого начала карусели она была выгодна банкам именно за счёт курсовых разниц - они гарантировано могли купить валюту по курсу ниже чем продавали. Причем покупает валюту всегда именно банк юрлицо а не отделения - поэтому банку выгода как бы была гарантирована всегда (особенно когда НБУ держал фиксированный курс месяцами), а вот для отделений, особенно тем у которых премии зависят от "прибылей" все было как раз наоборот. Они с этих операций доходов не имеют, а расходы есть и не малые
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Додано: Нед 18 лют, 2024 09:16
flysoulfly написав: WallNutPen написав: mogicanin1986 написав:
Чи можливо отримати готівку євро в Ідеї після валютообміну, чи підкріплюють відділення саме євро?
надо обращаться в конкретное отделение. Например в моем мне сказали "даже не думай - мы и бакс то с большим трудом завозим и для отделения оно архи не выгодно" (доходы от каруселм реально получает банк-юрлицо а расходы по инкасации ложатся на отделение которое типа на хозрасчете).
поддержу.
да, подобное про валюту в разное время говорили в нескольких разных банках
да віддають вони але довго, 7-8 днів чекати подекуди.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 21:08
Віддають довго, зате беруть швидко...
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Додано: Нед 18 лют, 2024 22:37
Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:48
mogicanin1986 написав:
Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.
Вчора отримав)
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:22
Банка взагалі збирається на покій чи ні? Вже який рік хоронимо і щось ніяк.
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:52
Хто як робив корекцію даних по кредиткам на актуальні, які банк передає в бюро кредитних історій?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 13:04
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:09
2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
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