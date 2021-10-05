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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:05
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Ну так треба, щоби депо повертався на Зелену, а не на Білявку
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