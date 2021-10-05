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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:05

  Ой+ написав:
  2XL написав:А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?

Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Ну так треба, щоби депо повертався на Зелену, а не на Білявку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:45

AmethystНу на крайній випадок тоді через ОВДП і вказати нарешті відповідну карточку для виплат, ще і підзаробити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:12

Re: Ідея Банк

Ой+ написав:
  2XL написав:А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?

Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Так і зробив, робоча тема
2XL
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