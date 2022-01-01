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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 17:05
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Ну так треба, щоби депо повертався на Зелену, а не на Білявку
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Додано: Нед 31 бер, 2024 19:45
AmethystНу на крайній випадок тоді через ОВДП і вказати нарешті відповідну карточку для виплат, ще і підзаробити.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:12
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Так і зробив, робоча тема
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Додано: Пон 01 кві, 2024 00:36
2XL написав: Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Так і зробив, робоча тема
ну помню, с виртуальной дебетки тянуло с комиссией. Комиссия снималась в минус, и не сразу а через день или через два.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:06
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Нарахували заднім числом в овердрафт на дебетку Платіжну
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