Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 17:05
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Ну так треба, щоби депо повертався на Зелену, а не на Білявку
Amethyst
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Додано: Нед 31 бер, 2024 19:45
AmethystНу на крайній випадок тоді через ОВДП і вказати нарешті відповідну карточку для виплат, ще і підзаробити.
Ой+
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:12
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Так і зробив, робоча тема
2XL
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Додано: Пон 01 кві, 2024 00:36
2XL написав: Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Так і зробив, робоча тема
ну помню, с виртуальной дебетки тянуло с комиссией. Комиссия снималась в минус, и не сразу а через день или через два.
flysoulfly
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:06
Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Нарахували заднім числом в овердрафт на дебетку Платіжну
2XL
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Додано: Сер 03 кві, 2024 09:57
2XL написав: Ой+ написав: 2XL написав:
А що, дешевше чим за 0,5% ніяк своїх грошики з банка не вивести?
Мені більше подобається за 0, чи з профітом. А вже конкретно як вирішуйте самі. Я стягував без проблем з дебетки.
Нарахували заднім числом в овердрафт на дебетку Платіжну
Круто "покращили", дивлюсь тарифи по карткам, то якось є варіанти безкоштовних переказів.
https://ideabank.ua/uk/payment-cards
Ой+
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Додано: Сер 03 кві, 2024 11:59
Підкажіть будь ласка.
Депозит "На старт", щоб не було автопролонгації, його потрібно "Закрити" в останній день депозиту?
korovas2
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Додано: Сер 03 кві, 2024 18:07
2XL
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Додано: Сер 03 кві, 2024 20:15
2XL написав: Ой+ написав: то якось є варіанти безкоштовних переказів
Де побачили?
вроде только внутрибанковские бесплатно.
Значит надо только идти снимать нал
в идейных местах или до 10К/мес. в чужих банкоматах
flysoulfly
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Додано: Сер 03 кві, 2024 21:43
flysoulfly написав: 2XL написав: Ой+ написав: то якось є варіанти безкоштовних переказів
Де побачили?
вроде только внутрибанковские бесплатно.
Значит надо только идти снимать нал
в идейных местах или до 10К/мес. в чужих банкоматах
https://ideabank.ua/uk/payment-cards
"тарифи карткових продуктів фізичних осіб" пдф
«Картка «Ідеальна»
Безготівковий переказ коштів з рахунку 21.6. переказ засобами системи дистанційного обслуговування Банку на рахунки або на картки в інших банках України; Не тарифікується «Brown Travel», «Transfer» переказ з картки за номером картки або за реквізитами рахунку за межами системи дистанційного обслуговування Банку. Не тарифікується «Виплатна Ідея», «Idea Staff» переказ з картки за номером картки або за реквізитами рахунку за межами системи дистанційного обслуговування Банку. Не тарифікується
Ой+
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