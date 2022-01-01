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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:11

Re: Ідея Банк

Виплатна в гривні буває?
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Дурдом )
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:22

  2XL написав:В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Виплатна это не Платіжна
flysoulfly
 
Повідомлень: 4671
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 257 раз.
 
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  #<1 ... 59606162
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