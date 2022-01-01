Виплатна в гривні буває?
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Дурдом )
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:11
Re: Ідея Банк
Виплатна в гривні буває?
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Дурдом )
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:22
Додано: Чет 04 кві, 2024 01:03
Re: Ідея Банк
Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою
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