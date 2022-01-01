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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

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Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:11

Re: Ідея Банк

Виплатна в гривні буває?
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Дурдом )
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:22

  2XL написав:В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Виплатна это не Платіжна
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 01:03

Re: Ідея Банк

Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:17

  2XL написав:Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою


продукти)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:10

Re: Ідея Банк

v57 написав:
  2XL написав:Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою


продукти)
Чи дай, чи бери Зображення
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:34

  mogicanin1986 написав:Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.

Мені тищу євро півроку віддавали :)
Дивобанк...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54

  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.

Мені тищу євро півроку віддавали :)
Дивобанк...

Півроку, це забагато :roll:
nord
 
Повідомлень: 427
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