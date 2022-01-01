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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:11
Виплатна в гривні буває?
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Дурдом )
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2XL
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Додано: Сер 03 кві, 2024 22:22
2XL написав:
В мене Виплатні називаються валютні, гривнева називається Платіжна Ідея.
Виплатна это не Платіжна
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Додано: Чет 04 кві, 2024 01:03
Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою
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Додано: Чет 04 кві, 2024 08:17
2XL написав:
Де картки відкриваються у додатку? Не можу знайти. Випиляли в 2.0 чи в мене вже максимальна кількість... Ніякий варіант не буде дивним с цією банкою
продукти)
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Додано: Суб 13 кві, 2024 00:34
mogicanin1986 написав:
Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.
Мені тищу євро півроку віддавали
Дивобанк...
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 14 кві, 2024 13:54
sergey_sryvkin написав: mogicanin1986 написав:
Головне щоб віддали, можна і почекати кілька днів.
Мені тищу євро півроку віддавали
Дивобанк...
Півроку, це забагато
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nord
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