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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49
Колеги, чи зараховує Ідея платежі СЕП у вихідні?
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AlexTk
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П'ят 10 тра, 2024 23:52
klug