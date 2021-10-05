RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:49

Колеги, чи зараховує Ідея платежі СЕП у вихідні?
AlexTk
2
 
Повідомлень: 602
З нами з: 08.09.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 14:44

AlexTk Так
Вадимка
 
Повідомлень: 326
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:37

хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки
flysoulfly
 
Повідомлень: 4998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1639 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:42

  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта. :(
акет
 
Повідомлень: 249
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:54

  акет написав:
  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

Пробовал оформить на родственника, не получилось, хотят чтобы вместе с картой оформил кредит наличными.
Сказали порядок такой: сначала кредит наличными, а потом карта. :(
:evil: вот это по-нашему - узнаЮ Идею.
Хотя очень вероятна чисто самодеятельность отделения.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1639 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 19:55

  flysoulfly написав:хрєнасє, тут появился какой-то "кэшбэк для пенсионеров" ?
10% на аптеки

де його побачити? додаток O.Bank?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 85
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 08:34

Re: Ідея Банк

  flysoulfly написав:вот это по-нашему - узнаЮ Идею.
Хотя очень вероятна чисто самодеятельность отделения.

Звонил на горячую линию, они подтвердили, что пока только вместе с кредитом наличными карту можно оформить.
акет
 
Повідомлень: 249
З нами з: 12.11.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 142, 143, 144
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1434 946218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2024 08:36
акет
МТБ Банк 1 ... 23, 24, 25
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
246 224026
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2024 00:29
nord
Юнекс Банк 1 ... 127, 128, 129
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1281 442057
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2024 17:41
quadro_tony_da

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (858)
15.06.2024 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.