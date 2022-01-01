Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:59
Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
Додано: Чет 27 чер, 2024 07:16
Re: Ідея Банк
Ідею заставляють продати
Додано: Чет 27 чер, 2024 08:22
"Нічого не ясно, але дуже цікаво" Як НБУ може примушувати когось щось продати, інакше націоналізують? І що БУМБа, знову прибігла на халяву? Цікаво було б побачити, що НоваПошта могла б зробити, бо решту двох падальників ми уже не раз бачили у ділі, тому ще одна ітерація не надихає.
Додано: Сер 03 лип, 2024 11:43
Re: Ідея Банк
Вчора хотів протестити як зашвидко ідея зараховує СЕП - відправив 1 грн з Сенсу, за 26 год не прийшли. Підтримка каже, що чекайте завтра в другі половині дня
Додано: Сер 03 лип, 2024 13:35
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