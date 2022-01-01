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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:59
flysoulfly написав:
депозит "На старт"
18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?
) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?
Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
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Додано: Чет 27 чер, 2024 08:22
"Нічого не ясно, але дуже цікаво" Як НБУ може примушувати когось щось продати, інакше націоналізують? І що БУМБа, знову прибігла на халяву? Цікаво було б побачити, що НоваПошта могла б зробити, бо решту двох падальників ми уже не раз бачили у ділі, тому ще одна ітерація не надихає.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 11:43
Вчора хотів протестити як зашвидко ідея зараховує СЕП - відправив 1 грн з Сенсу, за 26 год не прийшли. Підтримка каже, що чекайте завтра в другі половині дня
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Додано: Сер 03 лип, 2024 15:34
Amethyst
9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли
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Додано: Сер 03 лип, 2024 16:08
ідея зараз пропонує якісь картки із КБ?
полазив по їх сайту, знайшов лише пропозицію КБ для пенсіонерів - 10% для аптек
на карті "карт бланш вайт+"
для решту - згорнули КБ?
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Додано: Сер 03 лип, 2024 17:14
Ой+ написав:Amethyst
9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли
В мене СЕПи заходять на ура. Єдине, що якщо сеп заходить після 17/18-00, то гроші повинні відлежатися кілька годин, поки проведуться по рахунку
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:12
nord написав: flysoulfly написав:
депозит "На старт"
18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?
) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?
Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
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