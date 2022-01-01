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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:59

  flysoulfly написав:депозит "На старт" 18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?

Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 07:16

Re: Ідея Банк

Ідею заставляють продати https://bin.ua/companies/314973-nacbank ... -bank.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 08:22

  Ой+ написав:Ідею заставляють продати https://bin.ua/companies/314973-nacbank ... -bank.html

"Нічого не ясно, але дуже цікаво" Як НБУ може примушувати когось щось продати, інакше націоналізують? І що БУМБа, знову прибігла на халяву? Цікаво було б побачити, що НоваПошта могла б зробити, бо решту двох падальників ми уже не раз бачили у ділі, тому ще одна ітерація не надихає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 11:43

Re: Ідея Банк

Вчора хотів протестити як зашвидко ідея зараховує СЕП - відправив 1 грн з Сенсу, за 26 год не прийшли. Підтримка каже, що чекайте завтра в другі половині дня :shock:
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 13:35

  Ой+ написав:Вчора хотів протестити як зашвидко ідея зараховує СЕП - відправив 1 грн з Сенсу, за 26 год не прийшли. Підтримка каже, що чекайте завтра в другі половині дня :shock:

А Сенс який час відправки вказав ? А то може він і не помітив ваш експ-т :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 15:34

Amethyst 9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли :roll:
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 16:08

ідея зараз пропонує якісь картки із КБ?
полазив по їх сайту, знайшов лише пропозицію КБ для пенсіонерів - 10% для аптек
на карті "карт бланш вайт+"

для решту - згорнули КБ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:14

  Ой+ написав:Amethyst 9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли :roll:

В мене СЕПи заходять на ура. Єдине, що якщо сеп заходить після 17/18-00, то гроші повинні відлежатися кілька годин, поки проведуться по рахунку
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:12

  nord написав:
  flysoulfly написав:депозит "На старт" 18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?

Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.

Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
demichh
 
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