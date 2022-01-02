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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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Ідея Банк 2.7 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:18

  demichh написав:
  nord написав:
  flysoulfly написав:депозит "На старт" 18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?

Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.

Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
сказали: Стартовый_18%_депозит можно снова открыть даже действующему клинту, но через 5 лет после окончания последнего любого депо в Идее
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:20

  lara_08 написав:
  Ой+ написав:Amethyst 9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли :roll:

В ідеї за зарахування на IBAN платежів з інших банків беруть комісію по деяким тарифним пакетам. Можливо ваш платіж в повному обсязі пішов на комісію.

Так поки що і не вияснив. Тиждень згоді сенс каже, що відправив, ідея, що нічого не було. Може попробую персмена в сенсі озадачити, бо там досить марудна процедура вияснень. Я свою потребу вирішив дещо через додаткову ланку, але хотів би знати хто ху.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:19

Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
asti
 
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