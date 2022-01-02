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Ідея Банк
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:18
demichh написав: nord написав: flysoulfly написав:
депозит "На старт"
18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?
) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?
Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
сказали: Стартовый_18%_депозит можно снова открыть даже действующему клинту, но через 5 лет после окончания последнего любого депо в Идее
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Додано: Чет 11 лип, 2024 20:20
lara_08 написав: Ой+ написав:Amethyst
9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли
В ідеї за зарахування на IBAN платежів з інших банків беруть комісію по деяким тарифним пакетам. Можливо ваш платіж в повному обсязі пішов на комісію.
Так поки що і не вияснив. Тиждень згоді сенс каже, що відправив, ідея, що нічого не було. Може попробую персмена в сенсі озадачити, бо там досить марудна процедура вияснень. Я свою потребу вирішив дещо через додаткову ланку, але хотів би знати хто ху.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 13:19
Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:44
asti написав:
Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
В Києві під замовлення синій є. Є діючі депозити.
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