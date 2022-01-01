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Ідея Банк
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Додано: Чет 11 лип, 2024 19:18
demichh написав: nord написав: flysoulfly написав:
депозит "На старт"
18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?
) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?
Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.
Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
сказали: Стартовый_18%_депозит можно снова открыть даже действующему клинту, но через 5 лет после окончания последнего любого депо в Идее
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Додано: Чет 11 лип, 2024 20:20
lara_08 написав: Ой+ написав:Amethyst
9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли
В ідеї за зарахування на IBAN платежів з інших банків беруть комісію по деяким тарифним пакетам. Можливо ваш платіж в повному обсязі пішов на комісію.
Так поки що і не вияснив. Тиждень згоді сенс каже, що відправив, ідея, що нічого не було. Може попробую персмена в сенсі озадачити, бо там досить марудна процедура вияснень. Я свою потребу вирішив дещо через додаткову ланку, але хотів би знати хто ху.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 13:19
Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
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asti
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Додано: Пон 22 лип, 2024 15:44
asti написав:
Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
В Києві під замовлення синій є. Є діючі депозити.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 10:05
З 17 липня, вже більше тижня, не можу забрати 1100 євро зі свого валютного рахунку у банку. Замовив на 19 липня, не видали. У відділення послалися на якісь ліміти у касі. Сказали передзвонять пізніше. Не дочекавшись дзвінка, передзвонив сам 23 липня, посварився. Після цього 24 липня передзвонила касир та сказала, що гроші можна забрати. Я сказав, що під'їду у першій половині дня 25 липня та попросив відкласти гроші, т.к. їхатиму спеціально з іншого міста у відділення банку. Приїхав у місто, але касир передзвонила та повідомила, що грошей немає, тому що вона «не могла не обслужити іншого клієнта». І знову запропонувала чекати на дзвінок. У банку що, реально думають, що їхні клієнти чекатимуть на дзвінок, сидячи перед входом у відділення???
У мене немає цензурних слів щодо системи видачі коштів клієнтам у цьому банку. Це якийсь сюрреалізм. З такою напругою гроші видають клієнтам лише ті банки, які очікують на введення Тимчасової адміністрації НБУ, але Ідея банк не перебуває в таких умовах. При цьому дозволяє настільки безладно обслуговувати своїх клієнтів.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 25 лип, 2024 10:08
ВЕСЕЛЬЧАК У
Вообще-то Конкорд без проблем выдавал наличку, но его прикрыли...
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vpchelko
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
З 17 липня, вже більше тижня, не можу забрати 1100 євро зі свого валютного рахунку у банку. Замовив на 19 липня, не видали. У відділення послалися на якісь ліміти у касі. Сказали передзвонять пізніше. Не дочекавшись дзвінка, передзвонив сам 23 липня, посварився. Після цього 24 липня передзвонила касир та сказала, що гроші можна забрати. Я сказав, що під'їду у першій половині дня 25 липня та попросив відкласти гроші, т.к. їхатиму спеціально з іншого міста у відділення банку. Приїхав у місто, але касир передзвонила та повідомила, що грошей немає, тому що вона «не могла не обслужити іншого клієнта». І знову запропонувала чекати на дзвінок.
У банку що, реально думають, що їхні клієнти чекатимуть на дзвінок, сидячи перед входом у відділення???
У мене немає цензурних слів щодо системи видачі коштів клієнтам у цьому банку. Це якийсь сюрреалізм.
З такою напругою гроші видають клієнтам
При цьому дозволяє настільки безладно обслуговувати своїх клієнтів.
"Це ж було вже"© Така в них політика пару років, якщо не довше. Інкасація за рахунок працівників відділення.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:37
vpchelko написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
Вообще-то Конкорд без проблем выдавал наличку, но его прикрыли...
Такое не прощают...
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nord
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:53
де зараз сосєдки?
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