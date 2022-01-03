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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:18

  demichh написав:
  nord написав:
  flysoulfly написав:депозит "На старт" 18% не откроют вообще действующему клиенту давно не имеющему тут депо?
Или откроют, если какое-то конкретное количество(1000?) дней должно пройти с момента закрытия последнего депо в Идее ?

Мне в отделении сказали, что звание "бывший клиент идеябанка" присваивается пожизненно. Стартовать можно только раз.

Давний клиент но давно депозитов небыло. Года 2 назад была кредитка,Но закрыл.
Дало возможность депо под 18% открыть.
сказали: Стартовый_18%_депозит можно снова открыть даже действующему клинту, но через 5 лет после окончания последнего любого депо в Идее
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:20

  lara_08 написав:
  Ой+ написав:Amethyst 9:30 вчора. Впевнений, що ідея буксує. А от мені скоро гасити кредитку о.карту і от думаю в який спосіб і коли :roll:

В ідеї за зарахування на IBAN платежів з інших банків беруть комісію по деяким тарифним пакетам. Можливо ваш платіж в повному обсязі пішов на комісію.

Так поки що і не вияснив. Тиждень згоді сенс каже, що відправив, ідея, що нічого не було. Може попробую персмена в сенсі озадачити, бо там досить марудна процедура вияснень. Я свою потребу вирішив дещо через додаткову ланку, але хотів би знати хто ху.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:19

Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 15:44

  asti написав:Щось у Ідеї геть погано з валютою у Кропі.
Що по інших містах, віддають синій??

В Києві під замовлення синій є. Є діючі депозити.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:05

Re: Ідея Банк

З 17 липня, вже більше тижня, не можу забрати 1100 євро зі свого валютного рахунку у банку. Замовив на 19 липня, не видали. У відділення послалися на якісь ліміти у касі. Сказали передзвонять пізніше. Не дочекавшись дзвінка, передзвонив сам 23 липня, посварився. Після цього 24 липня передзвонила касир та сказала, що гроші можна забрати. Я сказав, що під'їду у першій половині дня 25 липня та попросив відкласти гроші, т.к. їхатиму спеціально з іншого міста у відділення банку. Приїхав у місто, але касир передзвонила та повідомила, що грошей немає, тому що вона «не могла не обслужити іншого клієнта». І знову запропонувала чекати на дзвінок. У банку що, реально думають, що їхні клієнти чекатимуть на дзвінок, сидячи перед входом у відділення???
У мене немає цензурних слів щодо системи видачі коштів клієнтам у цьому банку. Це якийсь сюрреалізм. З такою напругою гроші видають клієнтам лише ті банки, які очікують на введення Тимчасової адміністрації НБУ, але Ідея банк не перебуває в таких умовах. При цьому дозволяє настільки безладно обслуговувати своїх клієнтів.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:08

ВЕСЕЛЬЧАК У

Вообще-то Конкорд без проблем выдавал наличку, но его прикрыли...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:29

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:З 17 липня, вже більше тижня, не можу забрати 1100 євро зі свого валютного рахунку у банку. Замовив на 19 липня, не видали. У відділення послалися на якісь ліміти у касі. Сказали передзвонять пізніше. Не дочекавшись дзвінка, передзвонив сам 23 липня, посварився. Після цього 24 липня передзвонила касир та сказала, що гроші можна забрати. Я сказав, що під'їду у першій половині дня 25 липня та попросив відкласти гроші, т.к. їхатиму спеціально з іншого міста у відділення банку. Приїхав у місто, але касир передзвонила та повідомила, що грошей немає, тому що вона «не могла не обслужити іншого клієнта». І знову запропонувала чекати на дзвінок.

У банку що, реально думають, що їхні клієнти чекатимуть на дзвінок, сидячи перед входом у відділення???

У мене немає цензурних слів щодо системи видачі коштів клієнтам у цьому банку. Це якийсь сюрреалізм.
З такою напругою гроші видають клієнтам

При цьому дозволяє настільки безладно обслуговувати своїх клієнтів.
"Це ж було вже"© Така в них політика пару років, якщо не довше. Інкасація за рахунок працівників відділення.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 17:37

  vpchelko написав:ВЕСЕЛЬЧАК У

Вообще-то Конкорд без проблем выдавал наличку, но его прикрыли...

Такое не прощают... :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:53

де зараз сосєдки? :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:16

Re: Ідея Банк

пішов у відділення щоб збільшити кредитний ліміт, бо в О-Банку тільки 5к дали

у відділення без проблем відкрили карту на 50к
правда грейс всього 33 дні
quadro_tony_da
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