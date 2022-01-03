краще 49999 , тому що будете щоквартально анкету редагувати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:38
Додано: Сер 18 вер, 2024 15:51
sens ну округлив, відкрили на 49900
а потім я виявив шо смачний товар оплата частинами на який саме цей банк давав найбільшу кількість платежів (6)
виявляється ще і зверху треба платити страхування 2800 грн
замануха для лохів які бачать кредит 0,001% і не читають далі
так що буде карта лежати на полиці
Додано: Сер 18 вер, 2024 17:30
Непогана картка - умови гірші)
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