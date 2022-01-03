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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:38

  quadro_tony_da написав:пішов у відділення щоб збільшити кредитний ліміт, бо в О-Банку тільки 5к дали

у відділення без проблем відкрили карту на 50к
правда грейс всього 33 дні

краще 49999 , тому що будете щоквартально анкету редагувати
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:51

sens ну округлив, відкрили на 49900 8)

а потім я виявив шо смачний товар оплата частинами на який саме цей банк давав найбільшу кількість платежів (6)
виявляється ще і зверху треба платити страхування 2800 грн
замануха для лохів які бачать кредит 0,001% і не читають далі

так що буде карта лежати на полиці
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:30

  quadro_tony_da написав:sens ну округлив, відкрили на 49900 8)

а потім я виявив шо смачний товар оплата частинами на який саме цей банк давав найбільшу кількість платежів (6)
виявляється ще і зверху треба платити страхування 2800 грн
замануха для лохів які бачать кредит 0,001% і не читають далі

так що буде карта лежати на полиці


Непогана картка - умови гірші)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:53

sens вона і ще чомусь дебетова
дебетова але з КЛ :shock:
quadro_tony_da
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