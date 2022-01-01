|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2026 09:40
Акція«Знижки на поїздки до 20% при оплаті картками від Mastercard»https://news.finance.ua/ua/mastercard-t ... ortnishymy
Акція діє в період з 01.06.2026 по 31.08.2026
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2386
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3262
|1975019
|
|
|1845
|922966
|
|
|436
|608778
|