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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.6 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
4
2- Погане. Некомпетентне.
20%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 09:40

Re: Ідея Банк

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Акція діє в період з 01.06.2026 по 31.08.2026
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  #<1 ... 71727374
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