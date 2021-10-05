Банк інвестицій та заощаджень

оставил карту до лучших времен , но... постоянно каждые 3-4 недели меняют что-то в карточных тарифах - заманаешься следить. На карте завалялись 12 грн, месяц не пользовался. Глянул в ИБ: на одной вкладке: остаток =12 грн, на другой вкладке: остаток =0 грн, доступно = -88 грн кредиты/долги =0 грн
оказывается, три недели назад ввели неснижаемый остаток 100 грн.
Прикол, шо этот сверхнадежный банк тоже Агент Фонда гарантирования вкладов для выплат.
AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?
добре
но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают
так что в этой связи...
а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (
AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?
добре
но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают
так что в этой связи...
а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (