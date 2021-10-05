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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123>

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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:07

оставил карту до лучших времен :wink: , но...
постоянно каждые 3-4 недели меняют что-то в карточных тарифах - заманаешься следить.
На карте завалялись 12 грн, месяц не пользовался. Глянул в ИБ:
на одной вкладке: остаток =12 грн,
на другой вкладке: остаток =0 грн,
доступно = -88 грн :shock:
кредиты/долги =0 грн

оказывается, три недели назад ввели неснижаемый остаток 100 грн.

Прикол, шо этот сверхнадежный банк тоже Агент Фонда гарантирования вкладов для выплат.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:05

Здравствуйте, интернет-банкинг в этом банке платный или бесплатный ?
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:13

  green написав:Здравствуйте, интернет-банкинг в этом банке платный или бесплатный ?

шара
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:15

Депозитна акція «Долучайся» під 17%

Доброго дня всім! В цьому банку є Депозитна акція «Долучайся» під 17%. Питання: хтось його вже спробував? Чи є зауваження? Дякую!
https://www.bisbank.com.ua/deposit_priv ... chaisya-2/
AIV2000
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:22

Re: Банк інвестицій та заощаджень

Не рекомендую иметь с ними дело. Банк первый в очереди. Очень высока доля ОВГЗ в портфеле - свыше 90%
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:33

  бульбик написав:Не рекомендую иметь с ними дело. Банк первый в очереди. Очень высока доля ОВГЗ в портфеле - свыше 90%

мощная аналитика)) Аблигации в партфеле приносящие прибыль это плохо :D
Меньше всех рефы viewtopic.php?p=5445853#p5445853
а под бумаги могли бы набрать если бы надо было
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 10:46

Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?
AIV2000
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 12:18

AIV2000 смелость и спокойствие может дать только страховой полис :lol:


Принципы предоставления кредитов рефинансирования на простом языке)
https://economics.segodnya.ua/economics ... 01049.html
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:16

  AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?


добре

но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают

так что в этой связи...

а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:24

  cohan написав:
  AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?


добре

но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают

так что в этой связи...

а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (

Можно подробнее про Раду?
бульбик
 
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