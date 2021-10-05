Банк інвестицій та заощаджень

AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?
добре
но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают
так что в этой связи...
а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (
Можно подробнее про Раду?
депо "на смерть оркам", 20% но только до 1 сентября по банку читайте ветку Радабанк
основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p только нал а нал - 100к в месяц лимит НБУ т.е. больше или зависнет или под менее выгодный вкладывать, у Рады не маленькие проценты но редко топовые