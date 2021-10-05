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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:39

  бульбик написав:
  cohan написав:
  AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?


добре

но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают

так что в этой связи...

а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (

Можно подробнее про Раду?


депо "на смерть оркам", 20% но только до 1 сентября
по банку читайте ветку
Радабанк

основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p
только нал
а нал - 100к в месяц лимит НБУ
т.е. больше или зависнет или под менее выгодный вкладывать, у Рады не маленькие проценты но редко топовые
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:00

cohan

100 к не в месяц а в сутки:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:04

  cohan написав:основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p
не знаю как сейчас РЕАЛЬНО,
но ,емнип, до 24.02. точно без комисса отсюда сэпил, например.


  бульбик написав:cohan 100 к не в месяц а в сутки:
да
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