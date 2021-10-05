RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:39

  бульбик написав:
  cohan написав:
  AIV2000 написав:Мизантрóп Щиро дякую за інфу. Не дуже розумію, якщо "рефа" менше, то це добре чи ні? Я так розумію, що якщо частка у обов'язках менша, то є добре і можна сміливо розміщувати в них депозит. Так?


добре

но банчик завязан на WOG - хз как у них сейчас, то ли сверприбыли получают, то ли страдают

так что в этой связи...

а почему Раду не хотите? хотя там лимит в 100к , больше бесплатно в месяц не вывести (

Можно подробнее про Раду?


депо "на смерть оркам", 20% но только до 1 сентября
по банку читайте ветку
Радабанк

основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p
только нал
а нал - 100к в месяц лимит НБУ
т.е. больше или зависнет или под менее выгодный вкладывать, у Рады не маленькие проценты но редко топовые
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:00

cohan

100 к не в месяц а в сутки:)
бульбик
 
Повідомлень: 764
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:04

  cohan написав:основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p
не знаю как сейчас РЕАЛЬНО,
но ,емнип, до 24.02. точно без комисса отсюда сэпил, например.


  бульбик написав:cohan 100 к не в месяц а в сутки:
да
flysoulfly
 
Повідомлень: 623
З нами з: 13.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:52

  flysoulfly написав:
  cohan написав:основное - с мая нельзя бесплатно выйти p2p
не знаю как сейчас РЕАЛЬНО,
но ,емнип, до 24.02. точно без комисса отсюда сэпил, например.


  бульбик написав:cohan 100 к не в месяц а в сутки:
да


да, точно: то заморочка Кредо с месяцем или работников
Альянс же выдал недавно за два подхода - совсем забыл
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 182, 183, 184
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1838 1119452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 16:32
Vorlon
РВС Банк 1 ... 6, 7, 8
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
70 81256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 15:39
Webracer
Банк Власний Рахунок 1 ... 51, 52, 53
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
520 432013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 15:15
v_pro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.