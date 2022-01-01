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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк інвестицій та заощаджень 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 15:55

який тісний світ...
але цікаво!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 09:19

  greenozon написав:в статті згадюуть -
"В результате некоторые банки, по словам системного аналитика Ассоциации украинских банков Евгения Истребина, «набрали рефинанса больше, чем им нужно».

це той самий Євгеній, який дописував на гілці ДС?


Колишній zzzzzz?
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Повідомлень: 7621
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:44

А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
REA 1109
 
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