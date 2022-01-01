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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 15:55
який тісний світ...
але цікаво!
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greenozon
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Додано: Пон 11 лип, 2022 09:19
greenozon написав:
в статті згадюуть -
"В результате некоторые банки, по словам системного аналитика Ассоциации украинских банков Евгения Истребина, «набрали рефинанса больше, чем им нужно».
це той самий Євгеній, який дописував на гілці ДС?
Колишній zzzzzz?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:44
А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
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REA 1109
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Вів 09 сер, 2022 19:49
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