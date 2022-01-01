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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 15:55
який тісний світ...
але цікаво!
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greenozon
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Додано: Пон 11 лип, 2022 09:19
greenozon написав:
в статті згадюуть -
"В результате некоторые банки, по словам системного аналитика Ассоциации украинских банков Евгения Истребина, «набрали рефинанса больше, чем им нужно».
це той самий Євгеній, який дописував на гілці ДС?
Колишній zzzzzz?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:44
А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 23:32
REA 1109 написав:
А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
да. заявлением в отделении.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 10:40
IMPRINTER написав: REA 1109 написав:
А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
да. заявлением в отделении.
но говорят что тогда не будет приходить код на проведение платежей
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REA 1109
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:46
REA 1109 написав: IMPRINTER написав: REA 1109 написав:
А по картці кишеня можливо відключити СМС информування?
да. заявлением в отделении.
но говорят что тогда не будет приходить код на проведение платежей
для операций в ИБ - должен.
для оплат на внешних ресурсах (3д секьюр) - нет.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:38
а если отключить запрос СVV кода тогда и на внешних ресурсах не должен запрашивать?
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REA 1109
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Додано: Чет 11 сер, 2022 21:11
REA 1109 написав:
а если отключить запрос СVV кода тогда и на внешних ресурсах не должен запрашивать?
думаю все равно будет.
вы отключаете проверку свв, т.е. там где он проверяется вы можете вбивать любой ...
а если ресурс настроен на оплату с 3д он вам выдаст квадратик для ввода 3д и будет ждать его ввода
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 11 сер, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 21:12
БИС наконец тока щас понял, что не может поставить ограничение на ИНН и счету по карточным операциям как того требует НБУ на снятие нала и на трансграничные п2п ... поэтому они всем клиентам заблокировали все карты кроме одной (которой чаще пользовался), т.к. пришить лимиты они могут только к карте ... у меня три счета к каждому по две карты ... 5 карт залочили
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