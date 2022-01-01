RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:19

  la9 написав:Коллеги, а какие свинские плюшки есть в этой банке? Что здесь юзает народ?

Ничего интересного тут нет.
nord
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:41

  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
klug
 
Повідомлень: 7251
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 02:22

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38657
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6168 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:16

  IMPRINTER написав:
  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )

Аналогично.
nord
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:36

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.

Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит :D
la9
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 02.07.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Ferlakur, novichok, S i m, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1 ... 4, 5, 6
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
51 31352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 00:15
PUnder
Банк Кредит Дніпро 1 ... 6, 7, 8
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
70 24939
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 21:32
AVF
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 221, 222, 223
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2225 1261960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 21:05
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2230)
16.08.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.