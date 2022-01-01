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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 22:19
la9 написав:
Коллеги, а какие свинские плюшки есть в этой банке? Что здесь юзает народ?
Ничего интересного тут нет.
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nord
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Додано: Пон 15 сер, 2022 22:41
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nord написав:
Ничего интересного тут нет.
чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 02:22
klug написав:
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nord написав:
Ничего интересного тут нет.
чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
до войны харчевался, карты остались в наследство )
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Додано: Вів 16 сер, 2022 08:16
IMPRINTER написав: klug написав:
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nord написав:
Ничего интересного тут нет.
чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
до войны харчевался, карты остались в наследство )
Аналогично.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 08:36
klug написав:
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nord написав:
Ничего интересного тут нет.
чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит
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la9
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