RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:19

  la9 написав:Коллеги, а какие свинские плюшки есть в этой банке? Что здесь юзает народ?

Ничего интересного тут нет.
nord
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:41

  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
klug
 
Повідомлень: 7251
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 02:22

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6168 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:16

  IMPRINTER написав:
  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )

Аналогично.
nord
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:36

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.

Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит :D
la9
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 02.07.09
Подякував: 431 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:57

  la9 написав:
  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.

Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит :D


не путайте Present Simple с Past Perfect Continuous )

Я юзал карты БИСа в течение полугода пока не началась война.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6168 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, la9 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів Банк 1, 2, 3, 4
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
39 26351
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 08:52
Americano
Креді Агріколь Банк 1 ... 4, 5, 6
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
51 31376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 00:15
PUnder
Банк Кредит Дніпро 1 ... 6, 7, 8
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
70 24965
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 21:32
AVF

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.