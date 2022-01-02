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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:19

  la9 написав:Коллеги, а какие свинские плюшки есть в этой банке? Что здесь юзает народ?

Ничего интересного тут нет.
nord
 
Повідомлень: 179
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:41

  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.
klug
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 02:22

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38991
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
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9
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:16

  IMPRINTER написав:
  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.


до войны харчевался, карты остались в наследство )

Аналогично.
nord
 
Повідомлень: 179
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:36

  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.

Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит :D
la9
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:57

  la9 написав:
  klug написав:
  nord написав:Ничего интересного тут нет.

IMPRINTER чимось харчується, значить щось все ж є, але це не рівень пересічного.

Вот и я ж смотрю, что у него несколько счетов, карт, все дела))) По-любому, что-то мутит :D


не путайте Present Simple с Past Perfect Continuous )

Я юзал карты БИСа в течение полугода пока не началась война.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38991
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:57

Re: Банк інвестицій та заощаджень

У Запоріжжі відділення закрили. З картки можна зняти лише через АТМосферу. Спробував в ІдеяБанку, зробили ліміт 5000, і то, якщо картка з чипом, якщо ні, то 2000. Потім спробував в Агріколі, вже нуль.
AIV2000
 
Повідомлень: 53
З нами з: 24.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:19

  AIV2000 написав:У Запоріжжі відділення закрили. З картки можна зняти лише через АТМосферу. Спробував в ІдеяБанку, зробили ліміт 5000, і то, якщо картка з чипом, якщо ні, то 2000. Потім спробував в Агріколі, вже нуль.


стяните на карту другого банка и снимите с нее, в чем проблема
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38991
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:03

Может кто в этом банке практически сталкивался с подобным:
при закрытии валютного картсчета с нулевым остатком заставят ли оплатить все комиссии за "отсутствие движений по счету" ?
эти комиссии банк нагло может сам списать с других моих счетов в гривне?

По заявлению о закрытии карсчета отдают сразу неснижаемый остаток или дней 40 подождут начисления комиссий и погасят их за счет неснижаемого?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 13.01.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:49

  flysoulfly написав:Может кто в этом банке практически сталкивался с подобным:
при закрытии валютного картсчета с нулевым остатком заставят ли оплатить все комиссии за "отсутствие движений по счету" ?

эти комиссии банк может сам списать с других моих счетов в гривне?

По заявлению о закрытии карсчета отдают сразу неснижаемый остаток или дней 40 подождут начисления комиссий и погасят их за счет неснижаемого?

:( в белочке ни у кого не было подобных кейсов?

----------------------------------------------------
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 13.01.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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