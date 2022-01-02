Банк інвестицій та заощаджень

flysoulfly написав:flysoulfly написав:Может кто в этом банке практически сталкивался с подобным:
при закрытии валютного картсчета с нулевым остатком заставят ли оплатить все комиссии за "отсутствие движений по счету" ?
эти комиссии банк может сам списать с других моих счетов в гривне?
По заявлению о закрытии карсчета отдают сразу неснижаемый остаток или дней 40 подождут начисления комиссий и погасят их за счет неснижаемого?
в белочке ни у кого не было подобных кейсов?
----------------------------------------------------
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?
кому та белочка нужна, даже с конвертами