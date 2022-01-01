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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Банк інвестицій та заощаджень 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:50

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:Может кто в этом банке практически сталкивался с подобным:
при закрытии валютного картсчета с нулевым остатком заставят ли оплатить все комиссии за "отсутствие движений по счету" ?

эти комиссии банк может сам списать с других моих счетов в гривне?

По заявлению о закрытии карсчета отдают сразу неснижаемый остаток или дней 40 подождут начисления комиссий и погасят их за счет неснижаемого?

:( в белочке ни у кого не было подобных кейсов?

----------------------------------------------------
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?


кому та белочка нужна, даже с конвертами
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:04

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:Может кто в этом банке практически сталкивался с подобным:
при закрытии валютного картсчета с нулевым остатком заставят ли оплатить все комиссии за "отсутствие движений по счету" ?

эти комиссии банк может сам списать с других моих счетов в гривне?

По заявлению о закрытии карсчета отдают сразу неснижаемый остаток или дней 40 подождут начисления комиссий и погасят их за счет неснижаемого?

:( в белочке ни у кого не было подобных кейсов?
----------------------------------------------------
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?


кому та белочка нужна, даже с конвертами
У меня сейчас это просто прошлой жизни остатки, до которых ноги не дошли :(
Продукты эти платные, и я не закрывал до последнего, надеясь на лучшее :(
А когда-то в белочке были хорошие курсы онлайн-обмена с бесплатным вводом и выводом грн. И по Гаманцям % были довольно сер'йозные.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:57

  flysoulfly написав:,
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?

почем тут СЕП ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:02

  J написав:
  flysoulfly написав:,
а сэп с аппки после 17:30-18:00 они отправляют?

почем тут СЕП ?
у меня в аппке с текущего светит минимум от 20 грн - а больше мне не надо было :) (но видов счетов вроде много)

но и то жалко им дарить.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1445
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Подякував: 599 раз.
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  #<1 ... 3456
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