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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 тра, 2023 10:38
Vatsyk
Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку
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Hryhorii
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Додано: Чет 01 чер, 2023 16:44
Hryhorii написав:Vatsyk
Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку
СЕП в іб, додатку чи на касі? Щось у червні 20% вже немає??
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sens
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Додано: Чет 01 чер, 2023 16:59
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Додано: Чет 01 чер, 2023 17:18
наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться
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Додано: Чет 01 чер, 2023 17:28
sens написав: Hryhorii написав:Vatsyk
Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку
СЕП в іб, додатку чи на касі? Щось у червні 20% вже немає??
Безкоштовно СЕП в ІБ і додатку, там однакові тарифи
У відділенні СЕП буде 30 грн коштувати з універсальної
20% немає, то була акція
Зараз 19% на півроку найбільшаhttps://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
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Hryhorii
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Додано: Чет 01 чер, 2023 17:31
sens написав:
наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться
БІЗ теж підняв на 3 і 6 місяців https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
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Hryhorii
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Додано: Чет 01 чер, 2023 17:39
Там різні тарифи для депозитів відкритих до 30.04.2023 та з 01.05.2023
Тобто, діючі угоди оформлені до 30.04.2023 пролонгуються по умовам, що Ви відправилиhttps://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf
А пролонгація діючих угод, відкритих з 01.05.2023 та нові угоди ось - https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
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Hryhorii
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Додано: Чет 01 чер, 2023 18:37
Hryhorii написав: sens написав:
наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться
БІЗ теж підняв на 3 і 6 місяців https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
Не цікаво
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lara_08
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:46
що в червні придумати в банку щоб клієнт не отримав вчасно гроші по депозиту? Що робити клієнту щоб отримати вчасно??
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sens
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