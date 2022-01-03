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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 10:38

Vatsyk

Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку
Hryhorii
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 16:44

  Hryhorii написав:Vatsyk

Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку

СЕП в іб, додатку чи на касі? Щось у червні 20% вже немає??
sens
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Повідомлень: 13341
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 16:59

sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 15140
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 17:18

  greenozon написав:sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf

наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться
sens
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Повідомлень: 13341
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 751 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 17:28

  sens написав:
  Hryhorii написав:Vatsyk

Можна переказати кошти на інший банк без комісії сепом, або у відділенні безкоштовно оформити прибутковий гаманець і отримати готівку

СЕП в іб, додатку чи на касі? Щось у червні 20% вже немає??


Безкоштовно СЕП в ІБ і додатку, там однакові тарифи
У відділенні СЕП буде 30 грн коштувати з універсальної


20% немає, то була акція
Зараз 19% на півроку найбільша
https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
Hryhorii
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 17:31

  sens написав:
  greenozon написав:sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf

наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться


БІЗ теж підняв на 3 і 6 місяців

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
Hryhorii
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 17:39

  greenozon написав:sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf


Там різні тарифи для депозитів відкритих до 30.04.2023 та з 01.05.2023

Тобто, діючі угоди оформлені до 30.04.2023 пролонгуються по умовам, що Ви відправили
https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf

А пролонгація діючих угод, відкритих з 01.05.2023 та нові угоди ось - https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
Hryhorii
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 18:37

  Hryhorii написав:
  sens написав:
  greenozon написав:sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf

наразі банки піднімають ставки на 3 місяці або шість ,а тут навпаки .
інший комбанк , 2 місяці проводив акцію і вирішив продовжити ще на три . Щось тут не мелеться


БІЗ теж підняв на 3 і 6 місяців

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf

Не цікаво
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:46

Замовлення готівки долар

  Hryhorii написав:
  greenozon написав:sens

то була акція...
все, гуд бай :)

https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf


Там різні тарифи для депозитів відкритих до 30.04.2023 та з 01.05.2023

Тобто, діючі угоди оформлені до 30.04.2023 пролонгуються по умовам, що Ви відправили
https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 4.2023.pdf

А пролонгація діючих угод, відкритих з 01.05.2023 та нові угоди ось - https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... 5.2023.pdf
що в червні придумати в банку щоб клієнт не отримав вчасно гроші по депозиту? Що робити клієнту щоб отримати вчасно??
sens
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