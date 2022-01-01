Банк інвестицій та заощаджень

Не вперше стикаюся зі зловживанням банків правом в односторонньому порядку змінювати умови обслуговування.
У березні переоформлював картку Visa за свої гроші на умовах банку. В умовах мені обіцяли можливість класти та знімати гроші у касі банку без комісії. У червні банк передумав, ввів комісію, мене до відома не поставив (sms я не отримував, у додатку банку на смартфоні інформації про зміну тарифів немає), моєї згоди банк не отримав. У касі банку при знятті готівки отримую від банку чек в якому написано, що знято стільки грошей і комісію 0(нуль)!!!. А наступного дня бачу у додатку, що було знято комісію. Це нормально???
Окреме спасибі НБУ, який запроваджує обмеження та заборони для Фіз. осіб (ліміт 100 тис., заборона на обслуговування під час тривоги), і не бачить жодних порушень у правах фіз. осіб у разі зміни умов обслуговування в односторонньому порядку. Де ви таке бачили, щоб домовитися про одне, а потім навздогін ловити sms з текстом «я передумав» з новими умовами?